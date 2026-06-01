Roland Garros 2026, Cobolli non sbaglia: doma Svajda in quattro set e accede ai quarti di finale

È partita nel migliore dei modi l’intensa nona giornata del Roland Garros 2026 del tennis italiano. In attesa degli incontri del quarto turno di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, infatti, a rompere con successo il ghiaccio sulla terra rossa di Parigi è stato Flavio Cobolli che, nonostante un rischioso passaggio a vuoto sul finire del quarto set, non ha lasciato scampo al ventitreenne statunitense Zachary Svajda e si è regalato il meritato pass per i quarti di finale.