Roland Garros 2026, Cobolli: "Le partite non sono mai finite, tensione nel finale"

"Oggi ho capito che le partite non sono mai finite. Alla fine c'era un po' di tensione e dovrò recuperare per i quarti. Questo è il mio Slam preferito, adoro giocare sulla terra battuta e il pubblico mi ha aiutato molto a chiudere la partita". Così Flavio Cobolli dopo il successo su Zachary Svajda agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) il punteggio in favore del tennista romano, che conquista i primi quarti in carriera a Parigi. "Una parte del team fa parte della Federazione e devo ringraziare tutti per le opportunità che mi danno per giocare a tennis. Temo che anche il mio team abbia avuto un po' di paura negli ultimi game, c'era tanta tensione", aggiunge Cobolli.