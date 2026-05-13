Lorenzo Musetti ko, niente Roland Garros: “Una notizia che mi pesa enormemente”

Lorenzo Musetti salterà il Roland Garros, in programma a Parigi dal 18 maggio al 7 giugno. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista carrarino in un post su Instagram: "Dopo la partita di ieri (la sconfitta agli ottavi degli Internazionali contro Ruud, ndr) mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati".