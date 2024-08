Imane Khelif ringrazia per il sostegno: "Farò di tutto per riportare l'oro in Algeria"

PARIGI 2024

La pugile algerina parla dopo le polemiche che l'hanno travolta nelle ultime 24 ore e ringrazia per le belle parole in sua difesa: "Ringrazio tutto il popolo algerino"

Continua anche fuori dal ring la polemica dopo l'incontro di boxe femminile tra la pugile algerina Imane Khelif e l'italiana Angela Carini, giocato in mattina, che ha visto quest’ultima uscire in lacrime a causa del ritiro avvenuto a pochi secondi dall'inizio dell’incontro. Sono bastati due soli colpi della pugile Imane Khelif per farle prendere la decisione di abbandonare il ring. Un polverone sollevato nelle ultime 24 ore che non accenna a fermarsi e che ha travolto l'iperandrogina atleta algerina, una polemica contro la decisione di farla gareggiare in una competizione femminile. È giusto però far chiarezza, e sottolineare che non si tratta di una persona transgender ma intersex. Imane Khelif, infatti, è nata donna con un'eccessiva produzione di ormoni maschili, non è in stato di transizione sessuale. I livelli di questi ormoni sono stati giudicati dal Cio entro i limiti consentiti per gareggiare con le donne. La pugile classe '99, dunque, con la taiwanese Lin Yu-Ting, gareggia regolarmente alle Olimpiadi (anche se entrambe sono state escluse dai Mondiali di boxe per un tasso di testosterone troppo elevato). Stessa identica situazione che investì anche l’ottocentista Caster Semenya, che divenne un vero e proprio caso nel mondo dell’atletica.

Vedi anche parigi 2024 Pugilato, l'amarezza di Carini: "Preso colpi molto forti, non me la sono sentita"

IL COMITATO OLIMPICO ALGERINO: "DENUNCIAMO ATTACCHI INGIUSTI"

Dopo i tanti commenti spiacevoli la pugile algerina ha ricevuto un messaggio inaspettato dal Comitato Olimpico Algerino, che ha manifestato pieno supporto nei confronti della giovane atleta: "Denunciamo con la massima fermezza gli attacchi malevoli e non etici diretti contro la nostra illustre atleta, Imane Khelif, da alcuni media stranieri. Questi tentativi di diffamazione, basati su menzogne, sono del tutto ingiusti, soprattutto in un momento cruciale in cui si sta preparando per i Giochi Olimpici, l'apice della sua carriera". È quanto si legge in una nota del Comitato, che ha poi aggiunto: "Abbiamo adottato tutte le misure necessarie per proteggere la nostra campionessa. Imane Khelif incarna perfettamente lo spirito di eccellenza, determinazione e resilienza dei nostri atleti. Nonostante queste critiche infondate, abbiamo una fiducia incrollabile nelle sue capacità e siamo convinti che brillerà ai Giochi Olimpici". "Siamo tutti con te, Imane", continua la nota. "L'intera nazione ti sostiene, orgogliosa dei tuoi risultati e dell'onore che porti all'Algeria. Concentriamoci sul tuo talento eccezionale e sul tuo duro lavoro per rappresentare il nostro Paese sulla scena mondiale. Chiediamo a tutti di sostenere la nostra campionessa, Imane, il cui livello di eccellenza disturba alcune persone", la conclusione con una frecciatina a chi ha aspramente criticato la sua presenza. Non si sono fatte attendere le parole della diretta interessata, Imane Khelif, che ha detto: "Ringrazio tutto il popolo algerino. Come primo incontro è stato difficile. Inshallah per il secondo. Sono molto preparata perché ho otto anni di lavoro alle spalle". La pugile ha poi aggiunto che a Tokyo 2020 è arrivata quinta ma "qui a Parigi combatto per una medaglia, farò di tutto per riportarne una in Algeria, punto all'oro. Uno, due tre, viva Algeria!". A seguire il pensiero del suo allenatore, Mohamed Chaoua: "Tutte queste polemiche le danno la forza per andare avanti".

Il sostegno è arrivato anche da diversi calciatori della nazionale algerina, tra cui il centrocampista del Milan Ismael Bennacer attraverso i suoi canali social: "Sostegno totale alla nostra campionessa Imane Khelif, che sta subendo un'ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il frutto del suo talento e della sua etica del lavoro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell'Algeria", ha ribadito.