Pugilato, l'amarezza di Carini: "Preso colpi molto forti, non me la sono sentita"

PARIGI 2024

L'azzurra dopo il ritiro contro l'algerina Khelif: "Match irregolare? Non sono nessuno per giudicare"

Angela Carini ha poi ribadito: "Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso. Non è da me arrendermi, ma proprio perché non ci riuscivo ho detto basta e messo fine al match". "Io sono salita sul ring per mio padre, la scorsa Olimpiade mio padre era in fin di vita, questa era la mia Olimpiade e volevo percorrere l'ultimo chilometro - ha aggiunto -. Se mi sono fermata l'ho fatto solo per la mia famiglia".



Sulla stessa linea d'onda anche il suo allenatore, Emanuele Renzini: "Sarebbe stato più facile non presentarsi, perché tutta Italia da giorni le chiedeva di non combattere. Ma Angela era motivata e voleva farlo. Certo, al sorteggio, quando ha conosciuto l'avversaria, mi ha detto 'non è giusto'. Ma qui oggi non c'è stata premeditazione".



Poi la spiegazione sull'abbandono del match: "Ha lasciato dopo aver preso un pugno, mi ha detto che non se la sentiva che non voleva combattere. Ho provato a dirle di arrivare almeno alla fine della prima ripresa così ci saremmo confrontati, ma niente".