Olimpiadi, Carini resiste pochi secondi contro Khelif: l'azzurra abbandona in lacrime

PARIGI 2024

La 25enne napoletana ha dovuto alzare bandiera già nel corso della prima ripresa che ha visto l'algerina colpire in pieno volto l'azzurra

Era l'incontro più atteso del torneo di pugilato femminile e lo spettacolo non è mancato. Dopo le polemiche legate all'ammissione di atleti transgender alle Olimpiadi, Angela Carini ha affrontato l'algerina Imane Khelif ritirandosi alla prima ripresa. La 25enne napoletana ha provato a resistere pochi minuti venendo colpita in pieno volto da un pugno dell'avversaria e decidendo così di abbandonare a causa della forza eccessiva impressa dall'avversaria.

La vicenda ha colpito anche la premier Giorgia Meloni che in queste ore si trova in visita a Casa Italia a Parigi: "Su questa materia non sono d'accordo con CIO da anni - ha spiegato la presidente del Consiglio -. Il match non è ad armi pari".