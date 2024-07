Olimpiadi, Gregorio Paltrinieri fa impazzire il nuoto azzurro: è bronzo negli 800 metri 

© Getty Images

Gregorio Paltrinieri è praticamente eterno. A distanza di dodici anni dalla sua prima Olimpiade, il capitano della nazionale di nuoto ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 metri diventando il primo azzurro ad andare a podio in tre edizioni consecutive. Il 29enne di Carpi si è dovuto arrendere all'irlandese Daniel Wiffen che si è imposto in 7'38"19 con il record olimpico davanti all'americano Robert Finke (7'38"75) e all'azzurro che ha concluso le proprie fatiche in 7'39"38.