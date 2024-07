Parigi 2024: terzo oro per l’Italia! Le ragazze della scherma entrano nella storia

PARIGI 2024

Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Navarria trionfano in finale contro le padrone di casa della Francia: undicesima medaglia azzurra e prima nella spada

Spada femminile da oro, impresa delle azzurre



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Italia cala il tris! Terza medaglia d’oro della spedizione azzurra all’Olimpiade di Parigi 2024, con una rimonta straordinaria delle ragazze della spada a squadre in finale contro la Francia. Capolavoro totale di Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che trionfano nell’assalto aggiuntivo 30-29 contro le transalpine. Medaglia di bronzo per la Polonia, vittoriosa nella finalina contro la Cina.

Successo straordinario e storico per le ragazze della spada a squadre femminile, 30-29 in rimonta in finale contro la Francia padrone di casa. Santuccio cerca di mettere il muso avanti in avvio, ma le prime fasi sono cariche di pressione e attesa. Tante doppie stoccate nei primi assalti, ma Mallo-Breton prova a creare un piccolo break in favore delle transalpine. Vitalis fa la differenza nel terzo assalto contro Rossella Fiamingo, e dopo il primo terzo di gara la Francia conduce 10-6. Giulia Rizzi dimezza il divario nel mini-assalto contro Candassamy, con il divario di due punti mantenuto poi successivamente anche da Santuccio. Navarria subentra al posto di Fiamingo, ma Mallo-Breton crea un altro micro-parziale per volare sul 19-15 a un terzo dalla fine (anche a causa di un cartellino rosso per entrambe le squadre). Negli ultimi tre assalti Rizzi e Navarria sono artefici di un vero e proprio capolavoro, con una rimonta pazzesca che riporta la sfida in parità. Santuccio nell’assalto decisivo rischia contro Mallo-Breton, ma a venti secondi dalla fine piazza la stoccata che vale il 29-29 al termine dei nove assalti. Nell’OT la tensione è alle stelle, ma dopo l’ennesima stoccata doppia di una sfida equilibratissima le azzurre piazzano il colpo del 30-29 che vale la medaglia d’oro. Terzo gradino più alto del podio per l’Italia, undicesimo metallo vinto dagli atleti azzurri. Argento per una Francia beffata e sconfitta, bronzo per la Polonia.