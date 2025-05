Napoli per De Laurentiis compleanno tricolore: "Sono molto più leggero"

A proposito di Conte, il numero uno del club ha parlato così del futuro della panchina azzurra: "Resta? Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli è Napoli e merita rispetto, e se uno vuole mettersi a disposizione come l’ha fatto quest’anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero, mi farebbe molto piacere se l'anno prossimo si cimentasse con la Champions, che oggi è ancora più importante, da quando la hanno modificata". "Se il richiamo di Antonio Conte fosse da qualche altra parte io non voglio costringere nessuno - ha aggiunto ai microfoni della Rai - Lo pregherò di rimanere, ma non lo posso certo costringere.”