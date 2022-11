Nazionale, i dati dal Qatar preoccupano molto

L'ANALISI

Tra i rimpianti iridati e l’amichevole con l’Albania l’Italia deve interrogarsi: la situazione è gravissima

Un rimpianto Tirana l’altro. Il gioco di parole diventa inevitabile nel giorno della “seratina” azzurra, a 100 ore (più o meno) dal calcio d’inizio del secondo Mondiale consecutivo senza di noi. Stasera c’è Albania-Italia, strana amichevole “condominiale”, cioè tra due Paesi vicini, quasi fratelli, con Reja sulla panchina diciamo nemica (“verserò una lacrimuccia”, ha detto ieri) e con Mancini che non ha mai smesso di piangere da quella sciagurata notte palermitana in cui la Macedonia del Nord ci ha eliminato dalla corsa a Qatar 2022.

“Sarà un mese durissimo, mai più senza Mondiali…”, ha assicurato il ct azzurro in conferenza stampa. Eppure, i dati che arrivano dal Qatar ci dicono che la situazione del calcio italiano non è grave, ma gravissima.

Degli 832 convocati alla Coppa del Mondo, solo 70 (67 di Serie A e 3 di B) arrivano dal nostro Paese, che è quarto in questa speciale classifica, stradominata dall’Inghilterra (un giocatore su cinque proviene dal calcio inglese). Certo, se anche gli azzurri fossero in Qatar l’Italia sarebbe seconda, ma con 343 stranieri soltanto in Serie A (record europeo assoluto), ci mancherebbe pure che non ne avessimo un bel po’ al Mondiale.

Il problema però - oltre alla quantità esorbitante di calciatori acquistati all’estero, che ha distrutto la Nazionale - è la loro qualità. ‘Dimmi che stranieri hai e ti dirò che calcio sei’. Dei 70 “italiani” convocati, solo 39 saranno (probabilmente) titolari, 31 le riserve, appena 7 i big, cioè quelli che figurano nelle formazioni base delle sei nazionali top: 7 su 66!

Paredes, Di Maria e Lautaro Martinez nell’Argentina, Alex Sandro e Danilo nel Brasile, Rabiot e Theo Hernandez nella Francia. Anche esaminando la questione dal punto di vista dei club, il risultato non cambia: a guidare la classifica delle società più presenti in Qatar è il Bayern Monaco con 17 giocatori (record storico); poi Manchester City e Barcellona con 16, United con 14 e così via. La prima italiana è la Juventus con 11 (Milan e Inter solo 7, il Napoli addirittura 5, nessuno di loro in nazionali top). E il rimpianto cresce…

