Inghilterra in Lega B, Francia peggior terza: la Nations League fa scattare l'allarme Qatar

A DUE MESI DAL QATAR

A meno di due mesi dal Mondiale, anche la Germania è in difficoltà e l'Italia, tra i rimpianti, guarda preoccupata al sorteggio di Euro 2024

Stanno un po' meglio Belgio, Portogallo e Spagna (che stasera si giocheranno le Final Four in un vero e proprio spareggio in onda su Italia 1 e su Sportmediaset.it), ma la nobiltà del calcio del Vecchio Continente non arriva di certo nel migliore dei modi all'appuntamento iridato (anche perché purtroppo mancherà l'Italia).

Probabilmente la colpa degli scarsi risultati delle big è da imputare anche al particolare calendario di questa stagione, di cui proprio le nazionali pagano il prezzo maggiore strette tra le esigenze dei club. Quattro giornate di Nations condensate in un paio di settimane alla fine della passata stagione prime delle ultime due giocate in questi giorni hanno costretto i commissari tecnici a ponderare le scelte, rischiare esperimenti e allargare il proprio raggio di convocati, ma comunque è giusto che un campanello d'allarme suoni e suoni anche forte, poi toccherà al Mondiale emettere la sentenza. Vedi anche Nations League Nations League, Ungheria-Italia 0-2: gli Azzurri alle Final Four

Intanto le sentenze che ha emesso la Nations League potrebbero avere pesanti ripercussioni sul cammino dell'Italia verso il prossimo Europeo, perché al sorteggio per i gironi di qualificazione a Euro 2024 in programma il 9 ottobre gli azzurri di Mancini rischiano di trovarsi di fronte una tra Inghilterra e Francia. Il regolamento prevede, infatti, che oltre alle quattro squadre che andranno alle Final Four, in fascia 1 ci saranno le seconde classificate dei quattro gruppi della Lega A più le due migliori terze.