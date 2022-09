Nations League, Ungheria-Italia 0-2: gli Azzurri alle Final Four

UNGHERIA-ITALIA 0-2

A decidere il match di Budapest sono i gol di Raspadori e Dimarco e le parate di Donnarumma, appuntamento a giugno per l'atto conclusivo

L'Italia batte 2-0 l'Ungheria a Budapest nell'ultima giornata del Gruppo 3 di Nations League, la scavalca al primo posto in classifica e si conquista l'accesso alle Final Four. Gli azzurri di Mancini dominano il primo tempo, sbloccando il risultato dopo 27' con un gol di Raspadori, che approfitta di una clamorosa incertezza della retroguardia avversaria. Nella ripresa ci pensano il gol di Dimarco (52') e le straordinarie parate di Donnarumma a blindare la vittoria.

LA PARTITA

Tra poco meno di due mesi saranno costretti a guardare da casa i Mondiali in Qatar, una delusione che non può essere cancellata, ma intanto i ragazzi di Mancini si tolgono la soddisfazione di vincere il proprio girone di Nations League e staccare il pass per l’atto conclusivo, in programma tra il 14 e il 18 giugno. Un mini-torneo di prestigio, che li vedrà protagonisti insieme a Olanda, Croazia e una tra Spagna e Portogallo. La solidità della difesa a tre, la corsa di Dimarco e i gol di Raspadori sono stati gli elementi chiave delle ultime due vittorie, i primi punti da cui partire per provare a ricostruire l’Italia in ottica Euro 2024.

L’Ungheria parte forte, spinta dall’entusiasmo del proprio pubblico, ma la prima grande occasione è per l’Italia: su un errore in uscita dei magiari la palla arriva a Cristante, che da posizione defilata spara verso la porta, Gulacsi si lascia sfuggire la palla dalle mani, ma Szalai spazza sulla riga prima che la leggerezza si tramuti in un clamoroso pasticcio. Col passare dei minuti i ragazzi di Mancini cominciano a prendere in mano il pallino del gioco e a macinare possesso contro un avversario quasi completamente arroccato nella propria metà campo. La pressione paga al 27’, quando due sciocchezze in fase d’impostazione da parte degli ungheresi (prima di Szalai, poi di Nagy) spianano la strada al gol di Raspadori. In campo c’è solo la Nazionale, che al 31’ va vicinissima allo 0-2 con un sinistro a giro di Di Lorenzo, che sfiora il palo e si spegne sul fondo. Nel finale di frazione l’Ungheria torna a farsi viva con un paio di ottime chance su palla inattiva, gli Azzurri tremano ma non si scompongono e vanno al riposo in vantaggio.

L’avvio di ripresa è da brividi per gli Azzurri, con l’Ungheria che va tre volte di fila vicinissima al pareggio: le conclusioni sono, nell’ordine, di Nego, Styles e Szalai, ma tutti e tre trovano una strepitosa risposta da parte di Donnarumma. Dopo lo spavento, arriva subito il sospiro di sollievo: Barella pesca in profondità Cristante, che premia l’inserimento di Dimarco per lo 0-2. I padroni di casa hanno subito un sussulto d’orgoglio, ma sul colpo di testa di Styles è ancora eccezionale Donnarumma, che spegne sul nascere le speranze di rimonta. A 10’ dal termine l’Italia viene graziata da Bastien e dal Var, che reputano non punibile con il penalty una spinta piuttosto netta di Bastoni su Adam in piena area di rigore. È l’ultimo brivido, prima di un finale in cui i ritmi crollano e il match si spegne fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Nagy 4,5 - La prima leggerezza è di Szalai, ma quello che combina sul retropassaggio a Gulacsi è un errore marchiano, che di fatto costa ai suoi la partita e il passaggio del turno.

Szoboszlai 6 - La qualità palla al piede c’è e si vede, gli manca un po’ di lucidità e concretezza negli ultimi 25 metri.

Ad. Szalai 5 - Saluta la nazionale con una partita da dimenticare. Confusionario e nervoso, sciupa anche una clamorosa occasione per il pari a inizio primo tempo, calciando addosso a Donnarumma da ottima posizione.

Raspadori 7 - Dopo il gioiello con l’Inghilterra arriva un gol da opportunista, unito a un gran lavoro di raccordo tra i reparti e di dialogo con i compagni.

Dimarco 7,5 - Un’altra partita da protagonista. Ara la fascia sinistra con una continuità e un’intensità straordinarie, arrivando a trovare il primo gol in maglia azzurra. Serata da ricordare.

Gnonto 6 - La voglia di fare non gli manca, ma si dimostra ancora piuttosto acerbo e il fisico non lo aiuta. È comunque importante il suo contributo di pressing sul gol dello 0-1.

IL TABELLINO

Ungheria-Italia 0-2

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi 5,5; Lang 6, Orban 6, At. Szalai; Fiola 5,5, Nagy 4,5 (1' st Styles 6,5), Schafer 6, Kerkez 5,5 (12' st Gazdag 6); Nego 6 (30' st Bolla 6), Szoboszlai 6 (40' st Kleinheisler sv); Ad. Szalai 5 (30' st Adam 6).

Ct: Rossi 6

Italia (3-5-2): Donnarumma 7,5; Toloi 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6 (1' st Bastoni 5,5); Di Lorenzo 6 (45' st Mazzocchi sv), Barella 6,5, Jorginho 6 (28' st Pobega 6), Cristante 6, Dimarco 7,5; Gnonto 6 (20' st Gabbiadini 6), Raspadori 7 (28' st Scamacca 6).

Ct: Mancini 6,5

Arbitro: Bastien

Marcatori: 27' Raspadori (I), 7' st Dimarco (I)

Ammoniti: Acerbi (I), Ad. Szalai (U), Fiola (U)

Espulsi: