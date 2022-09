Nations League, l'Italia torna alle Final Four: appuntamento a giugno in Olanda

NATIONS LEAGUE

Le avversarie degli Azzurri saranno Olanda, Croazia e una tra Spagna e Portogallo

Ungheria-Italia, le immagini del match





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia torna alle Final Four di Nations League. Per la seconda edizione consecutiva gli Azzurri saranno protagonisti dell'atto conclusivo della competizione, in programma in Olanda la prossima primavera: due semifinali, il 14 e 15 giugno, poi la finale terzo-quarto posto e la finalissima, entrambe in programma il 18. A contendere il titolo ai ragazzi di Mancini ci saranno appunto l'Olanda, la Croazia e una tra Spagna e Portogallo.

Il derby della penisola iberica, in programma martedì alle 20.45 a Braga e trasmesso in diretta su Italia 1 e in streaming su SportMediaset.it, sancirà la vincitrice del Gruppo 2 della Lega A, l'ultima delle qualificate alle semifinali. Gli accoppiamenti saranno poi stabiliti da un sorteggio.

Le ultime Final Four si sono disputate lo scorso giugno in Italia, tra Milano e Torino, con la Nazionale sconfitta 2-1 in semifinale dalla Spagna e poi vincitrice della "finalina" contro il Belgio (sempre col risultato di 2-1). Le Furie Rosse furono poi a loro volta sconfitte in finale dalla Francia, seconda vincitrice del torneo dopo il Portogallo, che aveva alzato al cielo il trofeo nell'edizione inaugurale 2018/19.

