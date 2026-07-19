Verso Argentina-Spagna, Messi: "Qualunque cosa accada, questo gruppo ha scritto una storia che nessuno potrà cancellare"

"La cosa più bella di tutti questi anni non sono solo i titoli, ma l'intero percorso. Condividere ogni giorno con questo gruppo, competere insieme, rialzarsi nei momenti difficili e godersi ogni passo": si apre così un messaggio postato da Lionel Messi sul suo profilo Instagram a poche ore dalla finale dei Mondiali dell'Argentina contro la Spagna e rivolto alla squadra che cercherà di conquistare il secondo titolo consecutivo. "Grazie a tutti i miei compagni, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano ogni giorno per mantenere questa squadra una famiglia. Qualunque cosa accada, questo gruppo ha già scritto una storia che non dimenticheremo mai e che nessuno potrà cancellare. Forza Argentina!".