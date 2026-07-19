Spagna-Argentina, ecco le formazioni ufficiali della finale

19 Lug 2026 - 19:15
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Manca sempre meno alla finale del Mondiale. Questa sera alle 21 Spagna e Argentina si affronteranno al MetLife Stadium di New York nell'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 dopo aver eliminato Francia e Inghilterra in semifinale. Di seguito le formazioni ufficiali: 

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni

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