Spagna-Argentina: due filosofie diverse che esaltano il singolo nel collettivo

Una finale inedita tra la squadra campione d'Europa e quella del Sudamerica. A livello di appeal era difficile immaginarsi un atto conclusivo del Mondiale più suggestivo di questo. Poi c'è l'aspetto tattico. Nel conformismo generale, Spagna e Argentina portano avanti le loro idee senza troppi compromessi. De la Fuente parte dalla tradizione di una selezione che si ispira, da almeno vent'anni, alle logiche posizionali storiche del Barcellona. Si parte da lì ma poi si declina il gioco a seconda degli interpreti. Scaloni ha costruito un impianto difficilmente ripetibile e lo ha fatto partendo dalle esigenze del più forte giocatore del mondo che, però, è vicino ai quaranta. Sarebbe semplicistico ridurre il tutto allo scontro tra il collettivo e il fuoriclasse. Innanzitutto perché anche la Roja ha tanti giocatori di livello assoluto, e poi perché entrambe hanno acquisito una memorizzazione spontanea delle giocate da renderle più simili a squadre di club che a selezioni nazionali.