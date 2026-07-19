Mondiali 2026, ultimo atto: la cerimonia di chiusura LIVE

© Getty Images | Cerimonia di chiusura finale Mondiali 2026
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Nell'attesa dello spettacolo che Spagna e Argentina offriranno in campo a partire dalle 21, al MetLife Stadium numerose star della musica e del cinema prendono parte alla cerimonia di chiusura del Mondiale organizzata dalla Fifa in collaborazione con Balich Wonder Studio. Lo show è stato pensato per celebrare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Anche l'Italia avrà la sua parte con Laura Pausini, pronta a esibirsi con Nicole Scherzinger e Robbie Williams.
In attesa del fischio d'inizio fissato per le 21 italiane, ecco le scelte di De La Fuente e Scaloni:
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente
ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni