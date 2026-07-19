Messi, New York nel destino: nel 2016 il ritiro dalla nazionale, nel 2026 il sogno bis Mondiale nello stesso stadio

C'è un termine che si utilizza in ambito wrestling, ed era spesso accostato ad Hulk Hogan: superhuman comeback. Nel caso del Real American, indicava lotte durissime in cui soverchiato dagli avversari riusciva alla fine a riprendere vigore ed energia grazie al sostegno del pubblico e vincere il match. Quello di Messi dal 2016 in poi con l'Argentina è senza alcun dubbio un superhuman comeback. Nel momento più nero, in cui ormai per lui la speranza di trascinare l'Argentina agli agognati trofei prima continentali e poi Mondiali era ormai totalmente smarrita, Lio ha saputo trovare forze che nemmeno lui pensava di avere. Sconfitto e abbattuto, la vera e propria mutazione del suo sguardo e del suo spirito da quel momento in poi sono un inno all'epica: dal fenomeno con gli occhi gonfi di lacrime è emerso un uomo del tutto nuovo. Il bozzolo del giovane prodigio solitario si è crepato prima ed è andato in pezzi poi, lasciando spazio a un leader totale, dedito alla battaglia, mai domo, guida mentale e caratteriale per qualunque compagno abbia bisogno di lui. Persino con sfumature di arroganza, come racconta quel "Que miras, bobo?" riferito a Weghorst che lo guardava durante una intervista nel match contro l'Olanda nei Mondiali 2022. E alla sua rinascita ha contribuito, senza dubbio, anche la banda di scalmanati in maglia Albiceleste che forma la sua Guardia Reale: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Cristiano Romero, Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, Nahuel Molina sono stati tutti fondamentali nel sostenerlo e aiutarlo, perché consci che li avrebbe ripagati portandoli verso l'El Dorado. E l'ha fatto, perché l'Argentina della Scaloneta dal 2021 a oggi ha vinto tutti i tornei a cui ha preso parte: Copa America 2021, Mondiali 2022, Finalissima 2022, Copa America 2024. A cui si potrebbe aggiungere presto un altro trofeo...