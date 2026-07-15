Spagna, quanta magia dal 2008 a oggi: come la Roja ha rivoluzionato sé stessa e il calcio in 18 anni

Il mondo del calcio, in particolare in Italia, continua a essere timoroso e spaventato dal cambiamento perché teme di perdere sé stesso. Ma nel 2021, quando Roberto Mancini guidò una splendida nazionale Azzurra alla vittoria dell'Europeo, la strada intrapresa era esattamente quella tracciata dalla Spagna: quella formazione giocò un calcio funzionale alla partita in corso. Sapeva cambiarsi di abito e adattarsi alle circostanze del match. Duro e fisico? Si risponde duri e fisici. Tecnico e arioso? Palla che gira, inserimenti e tecnica. Il Paris Saint Germain bi-campione d'Europa ha seguito questa strada: chi l'allena? Luis Enrique. Il cerchio si chiude e la risposta è chiara e limpida: bisogna allungare la mano e coglierla. Facile? No. Ma chiedetelo a chi fino al 2008 aveva un curriculum di sconfitte e delusioni lungo un secolo e oggi porta sul petto tre europei e un Mondiale in 18 anni, con un'altra finale Mondiale alle porte da giocare da assoluta favorita, se si può fare o no.