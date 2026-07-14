Francia-Spagna, le pagelle: Rodri MVP, male Digne, anche Olise delude

Francia-Spagna, lo spettacolo della prima semifinale
© Getty Images
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Molti voti alti per la Spagna: due grandi uscite di Unai Simon e straordinaria prestazione quantitativa di Alex Baenadi Enzo Palladini
FRANCIA
Maignan 6 - Sarebbe ingiusto dargli colpe sui gol, per il resto è solo ordinaria amministrazione.
Koundè 5,5 - Non dà la spinta delle partite precedenti, soprattutto perché dalla sua parte c'è Alex Baena che non gli lascia molto respiro.
Upamecano 6,5 - Verso la fine del primo tempo si esibisce in un salvataggio-capolavoro, andando a chiudere su Fabian Ruiz pronto a santificare un'azione perfetta.
Saliba 6 - In campo per mezz'ora senza grandi scossoni, è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare improvviso.
Dal 30' pt Lacroix 6 - Entra a freddo, senza preavviso, ma non lo dà a vedere, Difende come sua abitudine con le maniere forti.
Digne 4,5 - Commette (incredibile per un giocatore così esperto) una clamorosa ingenuità che porta al fallo su Yamal e al rigore che porta all'1-0 per la Spagna. Un errore da cui non riesce a riprendersi, anzi ne commette altri.
Dal 27' st T. Hernandez 5,5 - Non cambia moltissimo rispetto alla situazione precedente il suo ingresso.
Tchoaumeni 5 - Se in mezzo al campo la Francia ha qualcosa in meno e soffre parecchio, il motivo sta anche in questa scelta di Deschamps, che punta su un giocatore non recuperato al cento per cento.
Rabiot 5,5 - Ci sono due circostanze che lo disturbano. La prima è quella di non avere al suo fianco Manu Konè, la seconda è il cartellino giallo che gli viene sventolato in faccia dopo nove minuti per un intervento in ritardo. Cerca di non farsi condizionare, ma un po' deve trattenersi. Inevitabilmente viene sostituito dopo aver rischiato il secondo giallo.
Dal 1' st Konè 5,5 - Nemmeno il suo ingresso riduce il divario tra il centrocampo francese e quello spagnolo, evidente fin dall'inizo.
Dembelè 6 - Nel primo tempo è il più lucido della sua squadra, prova qualche ottimo cambio di gioco, mette in mezzo palloni invitanti. I compagni lo seguono poco però. Meno bene nel secondo.
Olise 5 - Un tempo di insolita timidezza, lontano dalla zona nevralgica del campo e dalle zolle su cui di solito inventa giocate magiche per i compagni d'attacco. Prestazione deludente.
Dal 27' st Cherki 5,5 - Il suo ingresso nelle partite precedenti aveva dato qualcosa alla Francia, stavolta no.
Barcola 5,5 - C'è e non c'è, nel senso che non sempre riesce a proporsi nelle azioni offensive, anche perché dalla sua parte trova Pedro Porro particolarmente agguerrito.
Dal 12' st Douè 6 - Un po' più vivace rispetto a Barcola, anche se qualche giocata è un po' troppo forzata.
Mbappè 6 - Si accende ogni tanto, anche perché intorno a lui c'è una gabbia difficile da forzare. Solo quando può partire con la palla a terra diventa insidioso. Una serata complicata, anche se la bocciatura totale non sarebbe giusta.
CT Deschamps 5,5 - Qualche scelta discutibile, qualche cambio al momento sbagliato.
SPAGNA
Unai Simon 7 - Alla fine del primo tempo spiega a tutti cosa lo ha reso intoccabile in questa squadra: uscita a velocità supersonica su Mbappè che potrebbe volare verso la rete. Palla lontana, pericolo scampato. Situazione che si ripete alla fine del secondo tempo.
Pedro Porro 7 - Se finora l'avevamo ammirato per la sua capacità di attaccare e per la perfetta sintonia con Yamal, in questo caso mostra anche le sue doti difensive con alcune chiusure precise. Però poi va all’altra parte e fa male alla Francia: bellissimo il suo gol del 2-0.
Dal 39' st Llorente sv.
Cubarsì 6 - Anche un giovane e fortissimo difensore come lui può avere delle difficoltà, soprattutto quando Mbappè parte con la palla al piede e punta dritto verso la rete. Per sua fortuna, succede raramente stavolta.
Laporte 6,5 - Bada al sodo, sempre e comunque. Se può partecipare alla costruzione dal basso bene, altrimenti lancia lontano la palla e chi s'è visto s'è visto.
Cucurella 7 - Un po' troppo deciso in qualche contrasto (con cartellino giallo alla mezz'ora), meno efficace del solito nella fase offensiva, però quasi sempre vittorioso nei duelli. Un ottimo salvataggio poco prima della fine della partita.
Rodri 7,5 - Un vero signore del centrocampo, non solo stilisticamente ma anche per la sua onnipresenza, sempre nel punto in cui deve essere in quel preciso istante. Un regista di livello straordinario.
Fabian Ruiz 7 - Confermato dopo la buona prova contro il Belgio, ribadisce di essere un centrocampista dinamico, tecnico e soprattutto funzionale alla squadra.
Dal 33' st Pedri sv.
Lamine Yamal 6,5 - Sulla linea delle prestazioni precedenti, con qualche fiammata e qualche pausa, ma ha il merito di conquistare il rigore che vale alla Spagna l'1-0. Ha il merito di non forzare mai le giocate, il vero capolavoro sarebbe stato il gol annullato nel secondo tempo pr fuorigioco.
Dani Olmo 6,5 - Si accende a momenti con le sue giocate di classe ma si prende anche delle pause in cui commette qualche errore di troppo. Però l'assist a Pedro Porro per il gol del 2-0 è veramente eccezionale.
Dal 33' st Merino sv.
Alex Baena 7 - Bisogna osservarlo bene per capire perché gioca sempre. Non sarà molto appariscente, non sarà un goleador, però corre come un pazzo e lavora costantemente per la squadra.
Dal 39' st Nico Williams sv.
Oyarzabal 6,5 - Con una freddezza invidiabile prende il pallone dopo venti minuti di gioco, lo mette sul dischetto e lo spara in porta a oltre 100 km/h. Non è da tutti. Pazienza se poi non tocca moltissimi palloni.
Dal 29' st Ferran Torres 6 - Fa il centravanti e lo fa anche dignitosamente, andando vicino al gol.
CT De la Fuente 7 - Perfetta la preparazione della partita, buoni anche i cambi a gara in corso. E la sua Spagna è una degnissima finalista.
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