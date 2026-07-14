Francia-Spagna, le pagelle: Rodri MVP, male Digne, anche Olise delude

Rabiot 5,5 - Ci sono due circostanze che lo disturbano. La prima è quella di non avere al suo fianco Manu Konè, la seconda è il cartellino giallo che gli viene sventolato in faccia dopo nove minuti per un intervento in ritardo. Cerca di non farsi condizionare, ma un po' deve trattenersi. Inevitabilmente viene sostituito dopo aver rischiato il secondo giallo.