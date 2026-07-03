Nagelsmann cede e se ne va, la Germania vuole 'rialzarsi' con Klopp

Julian Nagelsmann si è dimesso dall'incarico di commissario tecnico della Germania dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay ai calci di rigore. Stando a quanto riportato dal quotidiano Bild, la decisione è maturata al termine di una riunione di crisi svoltasi giovedì con i vertici della Federcalcio tedesca (Dfb), che hanno invitato il 38enne tecnico a fare un passo indietro. Subito dopo il ko, Nagelsmann aveva escluso l'ipotesi di lasciare l'incarico. Resta da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Rudi Voeller e dell'amministratore Andreas Rettig.