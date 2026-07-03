Nagelsmann cede e se ne va, la Germania vuole 'rialzarsi' con Klopp

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Julian Nagelsmann si è dimesso dall'incarico di commissario tecnico della Germania dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay ai calci di rigore. Stando a quanto riportato dal quotidiano Bild, la decisione è maturata al termine di una riunione di crisi svoltasi giovedì con i vertici della Federcalcio tedesca (Dfb), che hanno invitato il 38enne tecnico a fare un passo indietro. Subito dopo il ko, Nagelsmann aveva escluso l'ipotesi di lasciare l'incarico. Resta da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Rudi Voeller e dell'amministratore Andreas Rettig.
Per la successione, il nome in pole è quello di Juergen Klopp, attuale Head of Global Soccer di Red Bull ed ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. Con l'eliminazione negli Stati Uniti, la Germania ha mancato per la terza volta consecutiva l'accesso agli ottavi di finale di un Mondiale, dopo le delusioni del 2018 e del 2022.
Nagelsmann era arrivato sulla panchina della Nazionale nel settembre 2023, raccogliendo l'eredità di Hansi Flick. Secondo Bild, Nagelsmann percepiva circa 7 milioni di euro lordi a stagione come ct della Germania. Il suo contratto con la Federcalcio tedesca era in vigore fino agli Europei del 2028, per cui difficilmente avrebbe rinunciato volontariamente ai circa 14 milioni di euro ancora previsti dall'accordo. Sempre secondo il quotidiano tedesco, il tecnico dovrebbe ricevere una buonuscita stimata in circa 7 milioni di euro. La risoluzione del contratto gli consente inoltre di liberarsi immediatamente da ogni vincolo con la DFB e di poter accettare, qualora lo desiderasse, un nuovo incarico già nelle prossime settimane.
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