In Germania attaccano Nagelsmann e invocano un nuovo ct. Klopp: "Non è il momento di parlarne"

Inevitabile che si parli di Jurgen Klopp come nuovo ct tedesco. "Capisco che, quando si parla del commissario tecnico della Germania, venga fatto anche il mio nome. Ma questo non è il momento giusto per affrontare l'argomento, soprattutto con me", ha dichiarato a MagentaTV. Klopp, responsabile del settore calcio globale della Red Bull, ha ribadito di essere pienamente soddisfatto del suo attuale incarico. "Ho un lavoro che mi piace molto e, per quanto ne so, non è un impiego part-time. La Germania è stata eliminata e non è il momento di pensare al futuro di Jurgen Klopp", ha aggiunto.

Ma l'uscita di scena della nazionale tedesca ha inevitabilmente aumentato la pressione su Julian Nagelsmann.