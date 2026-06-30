In Germania attaccano Nagelsmann e invocano un nuovo ct. Klopp: "Non è il momento di parlarne"

Mondiali 2026: le foto di Germania-Paraguay
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La stampa tedesca ha attaccato pesantemente la Germania dopo la prematura eliminazione dal Mondiale, avvenuta ai calci di rigore ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. La Mannschaft manca così l'accesso tra le migliori sedici al mondo per la terza Coppa del Mondo consecutiva. "Un nuovo incubo per il calcio tedesco", scrive la 'Bild', il principale quotidiano del paese, parlando di una "eliminazione imbarazzante" e di una "prestazione disastrosa". Toni simili a quelli utilizzati dalla 'Suddeutsche Zeitung', il principale quotidiano di Monaco, nella sua edizione online: "La nuova umiliazione", il titolo dell'articolo in cui viene sottolineato come, tolto il 7-1 a Curacao, la Germania non abbia "offerto una sola prestazione vincente" e torna quindi a casa "con un meritatissimo biglietto di ritorno". 'Kicker' punta il dito anche contro il ct Julian Nagelsmann, evidenziando che questa sconfitta "è un'ammissione del fallimento del calcio tedesco e di Nagelsmann", tecnico arrivato nell'autunno 2023 e sotto contratto fino al 2028, che "non è riuscito a incanalare e sviluppare i punti di forza della sua squadra".
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"Contro il Paraguay, la Germania ha vissuto una fine da incubo in un torneo in cui non è mai veramente entrata in partita", scrive infine il 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', mettendo in discussione anche il futuro del commissario tecnico della nazionale ("Il periodo di Nagelsmann come allenatore della nazionale sta forse per finire proprio dove è iniziato?"). Nagelsmann infatti ha disputato le sue prime partite alla guida della Mannschaft proprio negli Stati Uniti nell'ottobre 2023.
Inevitabile che si parli di Jurgen Klopp come nuovo ct tedesco. "Capisco che, quando si parla del commissario tecnico della Germania, venga fatto anche il mio nome. Ma questo non è il momento giusto per affrontare l'argomento, soprattutto con me", ha dichiarato a MagentaTV. Klopp, responsabile del settore calcio globale della Red Bull, ha ribadito di essere pienamente soddisfatto del suo attuale incarico. "Ho un lavoro che mi piace molto e, per quanto ne so, non è un impiego part-time. La Germania è stata eliminata e non è il momento di pensare al futuro di Jurgen Klopp", ha aggiunto.
Ma l'uscita di scena della nazionale tedesca ha inevitabilmente aumentato la pressione su Julian Nagelsmann.