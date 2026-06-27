Mondiali, Iran all’attacco: "Il rispetto vale più di un biscotto". Stanotte due partite a rischio

Chi non ha potuto fare calcoli è infatti proprio l'Iran. Colpito da visti negati e restrizioni geopolitiche che hanno costretto la squadra a una logorante formula "toccata e fuga" negli Stati Uniti solo per i giorni della partita, sul campo Taremi e compagni non sono stati inferiori a nessuno, ma dopo i pareggi con Nuova Zelanda e Belgio stanotte è arrivata la beffa atroce contro l'Egitto, con il gol qualificazione annullato nel recupero dal Var per un fuorigioco millimetrico.