Mondiali: gli Usa ko con la Turchia ma primi nel girone, biscotto Paraguay-Australia

Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo 'biscotto' di questo Mondiale. Con un pareggio avanti entrambe e pareggio è stato, un noioso 0-0 da 7 tiri in porta totali di cui nessuno davvero pericoloso. I Socceroos, secondi nel gruppo, ai sedicesimi troveranno la seconda del gruppo G, che potrebbe ancora essere Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda. Il Paraguay invece deve ancora aspettare per avere la certezza del passaggio del turno, ma nella classifica delle migliori terze ha già dietro Sud Corea, Scozia e la terza del gruppo della Francia. Gli basterà mettersi un’altra squadra alle spalle per giocare i sedicesimi.