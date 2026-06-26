Mondiali: gli Usa ko con la Turchia ma primi nel girone, biscotto Paraguay-Australia

© italyphotopress | 10) Lionel Messi (Argentina): in gol in Argentina-Serbia (Mondiali 2026) a 18 anni e 358 giorni
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Prima vittoria Mondiale per Vincenzo Montella, anche se ininfluente per la classifica del gruppo D. La Turchia del tecnico italiano, già eliminata, batte 3-2 gli Usa che erano già certi del primo posto. Cinque reti al Sofi Stadium: dopo 3’ Trusty porta avanti gli Stati Uniti, al 10’ i turchi trovano il pari col madridista Guler e al 31’ sorpassano con Yilmaz. A inizio ripresa il pari di Berhalter, sembra finita ma all’ottavo minuto di recupero Ayhan regala il successo alla Turchia, eliminata ma almeno con tre punti. Ai sedicesimi, Usa contro la Bosnia.
Avanti nello stesso gruppo anche Australia e Paraguay, protagoniste del primo 'biscotto' di questo Mondiale. Con un pareggio avanti entrambe e pareggio è stato, un noioso 0-0 da 7 tiri in porta totali di cui nessuno davvero pericoloso. I Socceroos, secondi nel gruppo, ai sedicesimi troveranno la seconda del gruppo G, che potrebbe ancora essere Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda. Il Paraguay invece deve ancora aspettare per avere la certezza del passaggio del turno, ma nella classifica delle migliori terze ha già dietro Sud Corea, Scozia e la terza del gruppo della Francia. Gli basterà mettersi un’altra squadra alle spalle per giocare i sedicesimi.