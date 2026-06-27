Mondiali 2026: l'Egitto pareggia 1-1 e passa come secondo, illusione Iran che spera ancora

L'Egitto pareggia 1-1 contro l'Iran nella terza giornata del girone G e si qualifica ai sedicesimi come secondo dietro il Belgio, vincente per 5-1 contro la Nuova Zelanda e primo per differenza reti. Per l'Iran resta la speranza di restare in corsa per entrare tra le otto migliori terze del torneo iridato. Egitto avanti dopo 5' con Mahmoud Saber. L'Iran ha subito l'occasione per pareggiare ma Taremi si fa parare il rigore dal portiere avversario Shoiber. Al 14' arriva il gol dell'1-1 firmato Ramin Rezaeian, che la mette dentro dopo una respinta di Shoiber. Finale incandescente: Khalilzadeh porta avanti l'Iran nel recupero ma il gol viene annullato dopo revisione al Var per fuorigioco e ancora Ezatolahi colpisce la traversa di testa. Per l'Egitto allarme Salah, costretto a uscire al minuto 56' per un problema alla coscia destra.