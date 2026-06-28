Allarme in Argentina: dopo Kane, la maledizione dello stregone del Ghana si abbatte su Messi

Subito dopo il fischio finale, intervistato in diretta dall'emittente britannica LBC, lo stregone ha rassicurato il popolo inglese, dichiarando di aver rimosso il blocco spirituale: "Harry Kane non è mio nemico, ho un bambino che presto chiamerò Harry Kane, mi piace da molto tempo. Ti ho tenuto a riposo per la partita contro il Ghana, ma ora ti ho liberato grazie ai poteri di Kofi Kofi e agli antenati di questa terra. Sei libero di segnare nella prossima partita" ha dichiarato Bonsam. Detto, fatto: Kane è tornato a segnare nell'ultima giornata contro il già eliminato Panama.