Allarme in Argentina: dopo Kane, la maledizione dello stregone del Ghana si abbatte su Messi
Nana Kwaku Bonsam aveva lanciato una maledizione sull’attaccante del Bayern (a secco contro gli africani con tanto di clamoroso errore), poi l’ha revocata (gol al Congo) e ora sentenzia: “Capo Verde eliminerà l’Argentina”
Il confine tra il rettangolo verde e il mondo dell'occulto non è mai stato così sottile. Ai Mondiali 2026, mentre le squadre si preparano ai sedicesimi di finale, c'è chi muove i fili del destino dalle retrovie, affidandosi a forze ancestrali. Parliamo di Stephen Osei Mensa, meglio noto alle cronache globali come Nana Kwaku Bonsam (ovvero "Il Diavolo del mercoledì"), lo sciamano ghanese più famoso e potente d'Africa, tornato prepotentemente a far parlare di sé con storie che oscillano tra il folclore e la cronaca sportiva.
La maledizione su Harry Kane
L'ultimo capolavoro mediatico – o magico, a seconda dei punti di vista – dello stregone ha avuto come vittima designata il bomber dell'Inghilterra e del Bayern Monaco, Harry Kane. Alla vigilia della cruciale sfida della fase a gironi tra la nazionale dei Tre Leoni e il Ghana, Kwaku Bonsam aveva annunciato pubblicamente di aver lanciato un maleficio sull'attaccante. L'obiettivo dichiarato non era un infortunio, bensì una totale opacità sul campo: "Non voglio che si faccia male, voglio solo che giochi male", aveva sentenziato lo stregone.
I fatti, incredibilmente, gli hanno dato ragione. Il match si è concluso con un insolito 0-0 e Kane, reduce da una splendida doppietta all'esordio contro la Croazia, è apparso l'ombra di sé stesso, arrivando persino a divorarsi un gol clamoroso nei minuti finali, un'occasione che in condizioni normali avrebbe trasformato a occhi chiusi. Più della difesa a cinque ghanese, ha potuto quindi il sortilegio...
Subito dopo il fischio finale, intervistato in diretta dall'emittente britannica LBC, lo stregone ha rassicurato il popolo inglese, dichiarando di aver rimosso il blocco spirituale: "Harry Kane non è mio nemico, ho un bambino che presto chiamerò Harry Kane, mi piace da molto tempo. Ti ho tenuto a riposo per la partita contro il Ghana, ma ora ti ho liberato grazie ai poteri di Kofi Kofi e agli antenati di questa terra. Sei libero di segnare nella prossima partita" ha dichiarato Bonsam. Detto, fatto: Kane è tornato a segnare nell'ultima giornata contro il già eliminato Panama.
La nuova clamorosa profezia: l'Argentina trema
Incassato il successo mediatico del "caso Kane", lo sciamano ha deciso di alzare drasticamente la posta in gioco spostando il mirino sui grandi favoriti del torneo. Nelle ultime ore infatti, Bonsam ha lanciato una nuova, pesantissima profezia attraverso i propri canali social, scatenando il panico e l'ironia dei tifosi di tutto il mondo: "Capo Verde eliminerà l'Argentina ai sedicesimi di finale." Un verdetto netto, privo di appello, che condannerebbe l'Albiceleste a un'uscita prematura e clamorosa contro una delle cenerentole del torneo.
Chi è "Il Diavolo del Mercoledì"
La figura di Nana Kwaku Bonsam non è nuova agli annali del calcio. La sua storia affonda le radici nei primi anni '90, quando a vent'anni rimase miracolosamente vivo dopo il terribile scoppio di una bombola di gas. Quell'incidente lo lasciò segnato da profonde ustioni su tutto il corpo, ma segnò anche l'inizio della sua attività come spiritualista, esorcista e fattucchiere, accumulando un enorme seguito in tutto il continente africano.
Tuttavia, i suoi anatemi non sempre centrano il bersaglio. Nel 2014, in occasione dei Mondiali in Brasile, Bonsam salì alla ribalta per aver rivendicato la tendinite che colpì Cristiano Ronaldo prima del match tra Portogallo e Ghana. Lo stregone dichiarò di aver lavorato "quattro mesi, giorno e notte, sacrificando quattro cani per evocare uno spirito complice". Nonostante i proclami bellicosi, CR7 scese però regolarmente in campo, guidò il Portogallo alla vittoria per 2-1 e segnò persino il gol decisivo. Dei quattro cani non si è saputo più nulla, ma finché Nana Kwaku Bonsam rimarrà concentrato sul torneo la Coppa del Mondo continuerà a giocarsi su due livelli: quello della tattica e quello della magia.