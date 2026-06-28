Mondiali 2026, Panama-Inghilterra 0-2: Bellingham e Kane regalano il primo posto a Tuchel

LA PARTITA

L'Inghilterra non sbaglia e a prescindere dal risultato di Croazia-Ghana vince 2-0 contro Panama, aggiudicandosi con 7 punti il gruppo L. Ma il risultato inganna, perché i Tre Leoni fanno fatica, soprattutto nel primo tempo e nella prima ora di gioco a New York. Poche occasioni prima dell'intervallo, con Rashford e Saka tra i più pericolosi ma senza inquadrare lo specchio della porta. Nella ripresa, la partita sembra quasi maledetta per la formazione di Tuchel, ma è proprio qui che si vedono i campioni e i Tre Leoni ne hanno tanti. Il primo è Jude Bellingham che, al 62', impatta perfettamente col sinistro al volo il corner battuto da Saka e sblocca la gara. La rete tranquillizza gli inglesi che giocano sul velluto e poco dopo raddoppiano: ancora il centrocampista del Real protagonista, ma stavolta è assistman per Kane che non sbaglia, segnando di testa il gol che lo porta a 11 gol nei Mondiali, superato Lineker. Ci sarebbe spazio anche per il 3-0, ma ancora Rashford e Madueke, entrato poco dopo la prima rete, sprecano. Nel recupero, sembra arrivare un momento storico ma inutile: la prima rete di Panama ai Mondiali. Nelson, però, parte con mezza figura davanti e così l'1-2 viene cancellato. Così, la cenerentola del girone resta senza punti e senza gol, esattamente come nell'altra partecipazione, quella del 2018. L'Inghilterra, invece, stacca il pass per i sedicesimi e attende di conoscere la sua avversaria: sarà una terza.