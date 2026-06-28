Tabellone Mondiale, l'analisi: altra finale Francia-Argentina? Incognita CR7, Messi aspetta Kane o Vini

Ok, il Portogallo resta una big, ma considerato il rendimento recente e le altre squadre che si aggirano da quelle parti, giusto ridimensionarlo. Ronaldo e compagni ai sedicesimi affronteranno la Croazia dell'infinito Modric e dal cuore grande, argento e bronzo nelle ultime due edizioni, poi eventualmente la Spagna campione d'Europa. Belle partite per chi sta sul divano, meno per Dalic e de la Fuente che devono affrontare il vecchio saggio e i suoi compagni.