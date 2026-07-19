Mondiali 2026, Francia-Inghilterra 4-6: finalina pazza, Tuchel si prende il bronzo

LA PARTITA

Record storico di reti in una finale Mondiale per il terzo posto, l’Inghilterra piega la Francia 6-4 in un match pazzo dall’inizio alla fine. Pronti via e gli inglesi stappano subito la partita, al terzo minuto Rice intercetta palla, arriva in trequarti e scarica un destro secco sul secondo palo imprendibile per Maignan. Mbappé prova a scuotere la Francia, ma Henderson respinge un paio di occasioni. Poco dopo il quarto d’ora ecco però il raddoppio: corner perfetto di Rice e incornata vincente di Konsa, perso in marcatura da Rabiot al 18’. Gli uomini di Deschamps sono in totale blackout, e prima che finisca il primo tempo arrivano altri due gol dell’Inghilterra: al 37’ contropiede di Rashford fermato solo da Maignan, ma l’ex Barcellona riesce ad apparecchiare per il sinistro a porta vuota di Saka. L’esterno dell’Arsenal si ripete al 46’, quando taglia centralmente e infila il portiere del Milan per la quarta volta. Dopo il 4-0 all’intervallo la Francia cambia nella ripresa ed è tutt’altra musica: dentro Dembelé e Barcola, e al 48’ arriva subito il 4-1 targato Kylian Mbappé. La furia transalpina si sviluppa al 54’ con il 4-2 di Barcola, poi al 66’ è ancora Mbappé di sinistro ad accorciare clamorosamente sul 4-3 dopo una grande azione con Dembelé e Olise. L’esterno del Bayern Monaco sfiora a più riprese il clamoroso 4-4 (e il suo primo gol in questo Mondiale), poi all’85’ arriva l’episodio che aiuta i Tre Leoni: fallo su Spence in area di rigore, dal dischetto Saka non sbaglia e segna la sua personale tripletta all’87’ che vale il 5-3. Dembelé non vuole mollare il colpo e accorcia ancora una volta clamorosamente al 96’, poi a tempo praticamente scaduto (98’) Bellingham in coast to coast mette il punto esclamativo in una finale storica. L’Inghilterra chiude il Mondiale in terza posizione (record di reti per Bellingham, nessun inglese aveva mai segnato 6 gol in un Mondiale), Francia quarta con un Kylian Mbappé momentaneamente capocannoniere con 10 gol in questa edizione (22 totali in carriera nelle fasi finali dei Mondiali).