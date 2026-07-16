Altro che "It's coming home"... L'Inghilterra si ferma ancora sul più bello: Tuchel al centro delle critiche

Con lo scienziato tedesco sembrava dover cambiare tutto. Almeno sul piano dell'atteggiamento. E invece le avvisaglie erano già arrivate nelle partite precedenti. Dopo il vantaggio ci si chiude nella propria area, si mette un difensore centrale in più e si lascia l'iniziativa agli avversari senza nemmeno tentare di ripartire. Qualche volta ti può andare bene, spesso il gol lo prendi. E così è stato. I media inglesi non hanno mancato di farlo notare, così come gli ex giocatori che, al di là della Manica, hanno un grande appeal. Queste le parole, per esempio, di Rooney: "Ci siamo abbassati, li abbiamo lasciati venire verso di noi. Stavano creando diverse occasioni, e poi siamo crollati. Sono davvero deluso. Dopo il primo gol, non abbiamo cercato di andare a segnare il secondo. Per i giocatori, e per me, la decisione l'ha presa Thomas Tuchel, e quando prendi una decisione è una scommessa. La scommessa che ha fatto è stata quella di schierare la difesa a cinque, il che ha permesso loro di dettare il ritmo della partita".