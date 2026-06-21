Furia Iran: "Allenamento interrotto a metà, solo 16 ore concesse per preparare match con il Belgio"

"Avevamo bisogno di 24 ore a Los Angeles per preparare bene la partita con il Belgio, ma ce ne hanno concesse meno di 16, ed è per questo che abbiamo dovuto interrompere gli allenamenti a metà. Queste limitazioni ci hanno reso le cose molto difficili" ha dichiarato il ct iraniano Ghalenoei si è appellato alle altre squadre e agli allenatori partecipanti ai Mondiali affinché si esprimano contro il trattamento riservato alla nazionale iraniana. "Ho posto una domanda agli altri 47 allenatori, e nessuno di loro mi ha risposto", ha affermato. "Siamo qui per il calcio, non per la politica, e lo ripetiamo. Le nostre rimostranze riguardano il modo in cui si sono comportati con noi. Non ho sentito nulla dagli altri allenatori, e sono sicuro che siano impegnati a preparare le loro squadre e non ci aspettiamo certo che reagiscano. Ma se avessi visto un'altra squadra essere trattata come noi, avrei detto qualcosa".