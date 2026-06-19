Mondiali 2026, l’Iran un caso politico e logistico: scatta il reclamo ufficiale alla Fifa

La frustrazione è esplosa nella conferenza stampa post-gara. Il ct Amir Ghalenoei e il capitano Mehdi Taremi hanno puntato il dito contro decisioni "prese sopra le loro teste": "Abbiamo passato così tanto tempo in aereo per gli spostamenti che non ci hanno nemmeno dato il tempo di riprenderci", ha tuonato Ghalenoei. "Ci è stato detto di tornare subito a Tijuana e questo ci preoccupa molto. Penso che la nostra squadra sia la più oppressa e repressa di tutto il Mondiale".