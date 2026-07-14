Francia-Spagna, viaggio nei momenti storici del derby dei Pirenei: da Platini e Arconada fino a Zizou, Yamal e Mbappé

La prima sfida in competizioni ufficiali tra le due fu subito da scrivere nella stele di Rosetta del calcio: Euro 1984, in Francia, con la finale Francia-Spagna. Segnò Platini, poi lo stesso Le Roi battè una punizione su cui Luis Arconada, il portiere della Roja, compie una delle peggiori papere della storia facendosi passare la palla sotto il braccio. Una conclusione tremenda per il portiere della Real Sociedad, che di quel Campionato Europeo era stato nettamente il miglior portiere fino a quel momento. Il dramma per Arconada fu talmente scioccante e sentito che nel 2008 Andres Palop, terzo portiere della Spagna a Euro08, prima della finale lo chiamò e si fece spedire la sua maglia della finale 1984, che indossò nei festeggiamenti del titolo vinto. Palop, ricordando l'errore del collega e volendogli fare giustizia, affermò: "Arconada si merita un omaggio importante. Ho avuto l'opportunità di ricevere la sua maglia, l'ho portata e mi ero ripromesso che se avessimo alzato la coppa l'avrei indossata, perché storicamente è ricordato per una sua papera, però è giusto che sia ricordato perché fu anche un grande portiere e fece grandi parate, sia per la sua squadra che per la maglia che porto".