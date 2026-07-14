Juve, Milik e l'incubo infortuni: "Piangevo e non ce la facevo più, ma riuscirò a rientrare"

Fondamentale il supporto della famiglia: "La mia compagna Agata è sempre stata con me, è stata il mio sole durante le giornate buie. Mi ha sostenuto e mi ha dato la forza quando non ne avevo più. Ho pianto davanti a lei, guardandola negli occhi. Lei mi abbracciava e rimaneva lì, le sarò sempre grado. È stato un periodo così pesante che non riesco a descriverlo. Se entrassi fino in fondo a ciò che ho provato, probabilmente mi metterei a piangere. Tra gennaio e marzo-aprile dell'anno scorso è stato il periodo peggiore della mia vita".