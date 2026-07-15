Francia, si chiude l'era Deschamps dopo 14 anni: il bilancio chiaroscuro del ct dei Bleus

14 anni fatti di ricostruzione e ripartenza, in cui i fenomeni in mano al ct si sono moltiplicati e aggiunti di anno in anno, aumentando e comparendo sempre più forti. Contro il muro Spagna, però, l'ammasso di talento e top player si è sgretolato ancora. E sul banco degli imputati, definitivamente e al momento dell'addio, non può che salire il ct. Mbappé è stato chiaro, pulito e non ha cercato scuse: "Abbiamo fatto errori indegni di una semifinale del Mondiale". Tutti, intendeva, non solo i calciatori. 14 anni, come dicevamo, sono tantissimi: Deschamps ha avuto la fortuna di avere a sostegno una federazione che anche nella tempesta delle delusioni, nei tornei andati male, nelle richieste continue della stampa di esonerarlo, lo ha sempre tenuto fermo al proprio posto sicura che sarebbe stata ripagata con l'El Dorado alla fine. Anzi, di nuovo, dopo il 2018. Non è successo e non restano che le lacrime dei giocatori francesi, che insieme formano sicuramente la nazionale più forte del mondo. La nazionale, non la squadra. Quel titolo se lo giocheranno in finale la Spagna e una tra Inghilterra e Argentina, perché per vincere il Mondiale serve essere la squadra più forte e forse la Francia non è realmente mai più stata squadra dopo il 2018.