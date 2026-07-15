Inghilterra, Tuchel: "Non sento il peso della responsabilità"

"Non sento il peso della responsabilità. Si sente la tensione e sarò nervoso, ed è normale. Ma non sento alcun peso". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel alla vigilia della semifinale Mondiale contro l'Argentina di Leo Messi. "La sua campagna, questo torneo, il modo in cui trascina la squadra è semplicemente incredibile, assolutamente incredibile", ha detto il commissario tecnico dell'Inghilterra a proposito di Messi. "Non ci sono parole... per descrivere un risultato del genere, la responsabilità e la qualità che ha dimostrato ancora una volta in questo torneo", ha detto. Bellingham e il capitano Harry Kane, autore anche lui di sei gol, sono stati i protagonisti del cammino dell'Inghilterra verso le semifinali. Tuchel ha affermato che i due hanno dato il massimo "in modo pazzesco" ai Mondiali. È stato però Bellingham a regalare i momenti più importanti nelle ultime due partite. "Crediamo fermamente che sia uno sport di squadra e che nessuno possa farcela da solo, ma ovviamente contiamo anche sui momenti di classe mondiale di giocatori di livello mondiale", ha detto Tuchel.