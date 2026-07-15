Inghilterra, Tuchel: "Non sento il peso della responsabilità"

"Non sento il peso della responsabilità. Si sente la tensione e sarò nervoso, ed è normale. Ma non sento alcun peso". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel alla vigilia della semifinale Mondiale contro l'Argentina di Leo Messi. "La sua campagna, questo torneo, il modo in cui trascina la squadra è semplicemente incredibile, assolutamente incredibile", ha detto il commissario tecnico dell'Inghilterra a proposito di Messi. "Non ci sono parole... per descrivere un risultato del genere, la responsabilità e la qualità che ha dimostrato ancora una volta in questo torneo", ha detto. Bellingham e il capitano Harry Kane, autore anche lui di sei gol, sono stati i protagonisti del cammino dell'Inghilterra verso le semifinali. Tuchel ha affermato che i due hanno dato il massimo "in modo pazzesco" ai Mondiali. È stato però Bellingham a regalare i momenti più importanti nelle ultime due partite. "Crediamo fermamente che sia uno sport di squadra e che nessuno possa farcela da solo, ma ovviamente contiamo anche sui momenti di classe mondiale di giocatori di livello mondiale", ha detto Tuchel.
Sia l'Inghilterra sia l'Argentina dovranno trovare un modo per limitare l'impatto delle rispettive stelle. Tuchel ha detto di aver preso in considerazione l'idea di marcare a uomo Messi, affidandogli un solo giocatore per tutta la partita. "Tutti conoscono gli spazi in cui vuole farsi trovare. Se si analizzano le partite, si ha la sensazione che veda le cose prima di chiunque altro in campo", ha detto Tuchel. "Penso che abbiamo individuato alcuni schemi nel loro gioco, ma se si chiudono quegli schemi, lui ne troverà magari di nuovi e ne creerà di nuovi. Questa è una forza straordinaria. È proprio così", ha aggiunto. Quella tra Argentina e Inghilterra è una rivalità storica, con i sudamericani che hanno vinto una sola volta nel 1986 grazie ai due gol storici di Diego Armando Maradona mentre più recentemente, l'Inghilterra ha battuto l'Argentina nella fase a gironi nel 2002, con Beckham che ha segnato su rigore. "Se una partita regala così tanti momenti iconici, non si può semplicemente dire che è una partita di calcio come tante altre, ma come allenatori facciamo esattamente il contrario", ha detto Tuchel. "Non parliamo degli eventi storici. Non parliamo dei momenti iconici", ha concluso.