Francia, Mbappé deluso: "Non siamo stati all'altezza'

15 Lug 2026 - 10:53
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"Credo che non abbiamo giocato la partita che volevamo, né sotto il profilo tattico o tecnico, né per quanto riguarda il livello complessivo espresso. E quando non fai ciò che devi in una semifinale mondiale, non vinci". Così l'attaccante francese Mbappe in un'intervista a M6 dopo la semifinale dei Mondiali persa dai Bleus contro la Spagna. Mbappe ha ammesso che c'è "un'enorme delusione" e che la squadra ha commesso "troppi errori tecnici". "La Spagna ha seguito il suo piano, quello per cui è nota: una squadra a cui piace il possesso palla e controllare i ritmi della gara. - ha aggiunto - Il nostro obiettivo era pressarli alti per evitare che si adagiassero su quel ritmo ingannevole, dato che sono più bravi di noi a gestire il gioco. E non ci siamo riusciti". Il giocatore del Real Madrid ha anche lamentato il fatto che i centrocampisti spagnoli Fabián Ruiz e Rodri abbiano avuto "molto tempo per giocare". "Tecnicamente, i passaggi e i tocchi iniziali non erano all'altezza di una semifinale mondiale. - ha concluso - A essere obiettivi, oggi non abbiamo messo in campo gli ingredienti necessari per raggiungere la finale".

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