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Mondiali 2026, la reazione dei reali di Spagna dopo la vittoria sulla Francia

I reali spagnoli hanno condiviso sui"social un video mentre"festeggiano"la qualificazione in finale della Spagna ai Mondiali di calcio 2026

15 Lug 2026 - 10:45
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