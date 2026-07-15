Argentina, Scaloni: "Non confondiamo calcio e storia"

Inevitabile tornare sulla storica rivalità tra le due nazionali e la sfida del 1986 pochi anni dopo il conflitto delle Malvinas/Falkland. "Non dobbiamo confondere le cose. È stato un periodo molto triste della nostra storia, un periodo che non possiamo cambiare. Anche oggi accadono cose simili in altre parti del mondo. Noi argentini ricordiamo le persone che erano lì, ma non confondiamo le cose. Che responsabilità hanno i giocatori in tutto questo? Commetteremmo un errore se confondessimo le cose. Questo è calcio, per favore", ha detto. Uno dei momenti più iconici di quella partita è stato il secondo gol di Maradona nella vittoria per 2-1 contro l'Inghilterra nei quarti di finale del 1986, quando dribblò tutta la squadra avversaria dalla metà campo prima di segnare. "Quel gol rimarrà per sempre nei nostri cuori. È stato semplicemente meraviglioso", ha affermato Scaloni. "Chiunque ami il calcio lo ricorderà nel migliore dei modi. È stata solo una coincidenza che sia successo contro l'Inghilterra, ma se fosse stato contro qualsiasi altra squadra, sarebbe stato altrettanto bello", ha aggiunto.