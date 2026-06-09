Cani antidroga, perquisizioni shock (anche a De Bruyne) e arbitro respinto: è già il Mondiale delle polemiche

Il via al Mondiale è dietro l'angolo e le polemiche non mancano. Complice la presidenza Trump in America, ogni episodio è sotto la lente d'ingrandimento e basta poco per scatenare i social e non solo. Se l'Iran ha denunciato che gli Stati Uniti hanno revocato i biglietti destinati ai tifosi iraniani (ogni federazione riceve l'8% dei tickets di ogni partite da distribuire ai propri supporter), hanno fatto il giro del mondo i video che ritraggono le modalità di accoglienza riservate ai calciatori delle varie nazionali tra cui Senegal, Belgio e Uzbekistan.