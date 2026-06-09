Ecco le squadre arbitrali dei primi quattro match: c'è Di Bello in Corea del Sud-Repubblica Ceca

L'arbitro italiano Marco Di Bello farà parte del team che dirigerà il match Corea del Sud-Repubblica Ceca. Di Bello ricoprirà il ruolo di Support Var. L'arbitro della gara sarà l'egiziano Mohamed, coadiuvato da Abouelregal e Taha come assistenti. Il IV uomo sarà il costaricano Calderon. Al Var, Ashour e Dickerson, più il già citato Di Bello. L'italiano lavorerà alla direzione del match direttamente dalla nuovissima sala operativa Var situata a Dallas, in Texas, nella struttura dell'International Broadcast Centre.
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Marco Di Bello
Le altre designazioni
Oltre al sestetto di cui farà parte l'arbitro nostrano, sono stati annunciati anche quelli dei match Messico-Sudafrica (partita inaugurale del torneo), Canada-Bosnia e Stati Uniti-Paraguay. Di seguito le squadre arbitrali di questi tre match:
MESSICO-SUDAFRICA
Arbitro: Sampaio (BRA)
Assistenti: Pires (BRA), Boschilia (BRA)
IV Uomo: Benitez (PAR)
VAR: Gallo (COL)
A-VAR: Lara (CHI)
Support VAR: Brisard (FRA)
CANADA-BOSNIA
Arbitro: Tello (ARG)
Assistenti: Belatti (ARG), Chade (ARG)
IV Uomo: Alturais (SAU)
VAR: Mastrangelo (ARG)
A-VAR: Garcia (URY)
Support VAR: Guzman (NIC)
STATI UNITI-PARAGUAY
Arbitro: Makkelie (NED)
Assistenti: Steegstra (NED), De Vries (NED)
IV Uomo: Araki (JAP)
VAR: Del Cerro Grande (ESP)
A-VAR: Higler (NED)
Support VAR: Almarri (QAT)
Gli altri italiani
L'altro arbitro italiano, l'unico che potrà ricoprire il ruolo di direttore di gara per scelta del designatore Pierluigi Collina, sarà Maurizio Mariani. Presenti anche gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.