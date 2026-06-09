Ecco le squadre arbitrali dei primi quattro match: c'è Di Bello in Corea del Sud-Repubblica Ceca

L'arbitro italiano Marco Di Bello farà parte del team che dirigerà il match Corea del Sud-Repubblica Ceca. Di Bello ricoprirà il ruolo di Support Var. L'arbitro della gara sarà l'egiziano Mohamed, coadiuvato da Abouelregal e Taha come assistenti. Il IV uomo sarà il costaricano Calderon. Al Var, Ashour e Dickerson, più il già citato Di Bello. L'italiano lavorerà alla direzione del match direttamente dalla nuovissima sala operativa Var situata a Dallas, in Texas, nella struttura dell'International Broadcast Centre.