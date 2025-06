Mondiale per Club: storico pareggio per l’Auckland, 1-1 contro il Boca Juniors

Trova il primo gol e lo storico primo punto nel Mondiale per Club l’Auckland, che nel terzo turno del Gruppo C ferma il Boca Juniors sull’1-1. Gli argentini dominano in lungo e in largo nel primo tempo, stappando la partita al 26’ grazie all’autorete di Garrow. In avvio di ripresa, al 52’, i neozelandesi pareggiano i conti con l’incornata di Gray. Un punto che però non serve a nessuno, accedono agli ottavi Benfica e Bayern Monaco.