Tennis, ranking Atp: Sinner alla 64esima settimana da numero 1

24 Ago 2025 - 15:57

Jannik Sinner si presenta allo US Open da campione in carica e numero 1 del mondo. Salito per la prima volta in vetta alla classifica il 10 giugno 2024, inizia lunedì la sua 64ma settimana da numero 1 ATP: è la quarta striscia più lunga per un tennista alla sua prima esperienza da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973. Ma non appena verrà giocata la prima partita del tabellone principale a Flushing Meadows, Alcaraz gli sarà davanti nelle proiezioni in tempo reale. Togliendo infatti i punti ottenuti allo US Open 2024, 2000 per Sinner e solo 50 per lo spagnolo battuto da Botic Van de Zandschulp al secondo turno, il murciano è virtualmente davanti all'azzurro. Proprio dopo lo US Open tre anni fa Alcaraz è salito per la prima volta in vetta al ranking vincendo il suo primo Slam. Con quella vittoria, diventò il più giovane numero 1 della storia del tennis, a soli 19 anni. Per avere una possibilità di mantenere il primo posto, Sinner deve almeno raggiungere il terzo turno. Negli Slam non ha mai perso prima dei quarti di finale dallo US Open 2023, quando perse agli ottavi. Guardando alla Top 100 di questa settimana, hanno raggiunto il best ranking il francese Corentin Moutet (40, +1), lo spagnolo Jaume Munar (44, +2), il belga Zizou Bergs (48, +1), il serbo Hamad Medjedovic (57, +8), l'austriaco Filip Misolic (93, +2), l'australiano Tristan Schoolkate (96, +1), il ceco Dalibor Svrcina (97, +1) e il francese Valentin Royer (98, +1).

Per quanto riguarda l'Italia, alla vigilia dello US Open 2025 si contano quattro giocatori in Top 40, cinque in Top 50 e nove in Top 100. A New York avremo quattro teste di serie in singolare maschile: Sinner, Lorenzo Musetti (n. 10 ATP), Flavio Cobolli (n. 26 ATP) e Luciano Darderi (n. 34 ATP). Festeggiano il nuovo best ranking Federico Cinà, che sale alla posizione numero 210, e Gabriele Piraino (345). Tra i primi 20 italiani nel ranking ATP, chi guadagna più posizioni rispetto alla scorsa settimana è Lorenzo Giustino che ne risale 44 e rientra in Top 300 (296).

