Mondiale per Club: Benfica-Bayern 1-0, portoghesi agli ottavi da primi

LA PARTITA

Il Bayern, già certo della qualificazione, fa ampio turnover e la scelta si rivela disastrosa perché nel primo tempo al Bank of America Stadium di Charlotte c'è in campo solo il Benfica, a cui basta un punto per qualificarsi come seconda. Il primo campanello d'allarme per i tedeschi scatta già al 9': respinta corta di Sané, sinistro di Di Maria e Neuer si salva in angolo. L'ex Juve è in serata di grazia e al 13' manda in profondità Aursnes che mette in area per il rimorchio di Schjelderup, Neuer battuto sul primo palo. Bella l'azione dei portoghesi ma la dormita della retroguardia bavarese è imperdonabile e Kompany in panchina non nasconde il suo disappunto. Centralmente i lusitani si infilano con un coltello nel burro, come al 18' quando Pavlidis va via a Upamecano ma non calcia e cade in area a contatto con il francese, l'arbitro Letexier fa giustamente proseguire. Una manciata di minuti dopo lo stesso Upamecano viene colpito dal rinvio di Neuer in uscita su un palla lunga, ma per il Benfica è solo calcio d'angolo. Fa un gran caldo in Nord Carolina, ma nemmeno il cooling break serve al Bayern per sistemare le idee: l'unico tiro è un sinistro impreciso di Sané che non capitalizza un numero d'alta scuola di Gnabry sulla linea di fondo. Troppo poco. Si va al riposo con Otamendi e compagni meritatamente avanti di un gol.