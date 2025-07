Al Hilal, Inzaghi: "Fatto un gran Mondiale, oltre ogni aspettativa. Dobbiamo essere orgogliosi"

Simone Inzaghi è soddisfatto del cammino del suo Al Hilal al Mondiale per Club, nonostante la sconfitta ai quarti col Fluminense valsa l'eliminazione dal torneo: "È stata una partita equilibrata e combattuta, decisa da un episodio. Complimenti al Fluminense, ma anche ai miei per come l'hanno giocata. Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato, ma hanno avuto il cuore".