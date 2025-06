Monterrey-Inter 1-1: a Sergio Ramos risponde Lautaro

Ma il Monterrey ci crede e al 64esimo centra un il palo con un tiro improvviso da fuori di Canales. L’Inter risponde e troverebbe anche il vantaggio con Lautaro, imbeccato da Barella, ma il Toro viene mandato in fuorigioco dal solito Sergio Ramos. Al 77esimo ancora l’argentino ha l’occasione per portare avanti i suoi: Dimarco sbuccia il pallone che arriva, perfetto, al centro area per il Toro che, da solo, spedisce alto un rigore in movimento. Nell’assalto finale dell’Inter c’è tanta confusione. Un caos, unito alla stanchezza, che non permette ai nerazzurri di creare occasioni limpide e, addirittura, a concedere qualcosa sulle volate in ripartenza dei messicani: al terzo minuto di recupero un disimpegno sbagliato di Sucic manda in porta Deossa che sfiora il gol-beffa. Alla fine è un pari amaro per Chivu e i suoi: dopo un primo tempo in cui sono state sprecate troppe occasioni, nella ripresa l'Inter è andata in confusione e non è più riuscita a essere pericolosa.