Campionato Europeo di Skyrunning, doppietta italiana nella Vertical

Daniel Thedy e Benedetta Broggi vincono la gara only up di Aprica e si laureano Campioni Europei di Vertical. Sul selettivo tracciato del comprensorio sciistico sondriese è iniziata ufficialmente la tre giorni continentale targata ISF (International Skyrunning Federation) che ha richiamato sulle montagne di confine tra le province di Sondrio e Brescia quasi 600 atleti da 29 nazioni. Oltre alle gare di Campionato Europeo che andranno ad assegnare un totale di 27 medaglie ai migliori rappresentanti delle varie selezioni nazionali, il comitato organizzatore ha previsto anche una classifica open che quest’oggi ha premiato Maja Urban e Luca Malgarida.



LA GARA:

La prova only up, disegnata nella bellissima cornice delle Alpi Orobie Valtellinesi, è partita da Piazza Cioccarelli (Contrada Santa Maria a 1.091 mslm). Da qui i corridori del cielo hanno puntato la finish line posizionata in località Magnolta, raggiungendo la cima della seggiovia Piana dei Galli posta a quota 2.064 metri. Il percorso aveva uno sviluppo di 4,32 chilometri, con un dislivello positivo di 973 metri. Importante sottolineare che alcune sezioni della gara presentavano pendenze fino al 50%, raggiungendo un impegnativo 55% in alcune aree.



A mettere tutti in fila l’azzurro di Gressoney Daniel Thedy capace di vincere gara e titolo in 34’43”. Argento sule spalle del norvegese Stian Angermund (36’10”), mentre sul gradino più basso del podio è salito lo spagnolo Jonata Alvarez Arobes (36’33”). Oro azzurro anche nella gara in rosa con la piemontese Benedetta Broggi (42’00”) che con una performance maiuscola è riuscita a mettere in fila la svizzera Paola Stampanoni (42’58”) e la spagnola Onditz Aarginzoniz Iturbe (44’26”).



Nella classifica open successo della croata Maja Urban (52’10”) sull’atleta di casa Lucia Moraschinelli (52’36”) e la bormina Alessandra Valgoi (55’25”). Al maschile Luca Malgarida ha tagliato per primo il traguardo in 40’13” mettendo in fila Giacomo Bergamini (41’37”) e Carlo Mazzoleni (42’10”).