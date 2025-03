Giroud al Mondiale per Club con Inter e Juventus? Quattro club in lotta per l'ultimo pass

Dopo l'esclusione del Club Leon dal Mondiale per Club che andrà in scena in estate negli Usa con un montepremi record (alcune partite saranno visibili anche sui canali Mediaset), sono quattro i club in corsa per accaparrarsi l'ultimo posto tornato libero. I criteri per la scelta non sono stati definiti in maniera chiara, fa sapere l'Equipe, e la Fifa deve fare i conti con la pressione della MLS, desiderosa di fare proprio il pass per l'attesa manifestazione.