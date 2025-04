Mondiale per Club 2025, scelti gli arbitri: su 117 fischietti c'è solo un italiano

Inoltre, a seguito del sostegno dell'Ifab all'impegno della Fifa di testare le bodycam indossate dagli ufficiali di gara per identificarne un possibile utilizzo futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza, gli arbitri saranno dotati di bodycam a titolo sperimentale. Le riprese in diretta di queste telecamere saranno rese disponibili ai tifosi di tutto il mondo tramite Dazn, l'emittente globale esclusiva della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. "Riteniamo che sia una buona occasione per offrire agli spettatori una nuova esperienza, in termini di immagini riprese da una prospettiva, da un angolo di visione, mai offerta prima", ha affermato Collina, sottolineando che si trattava di una sperimentazione. Ha anche uno scopo in termini di preparazione arbitrale, perché, ovviamente, avere la possibilità di vedere ciò che vede l'arbitro è importante nel debriefing, per valutare come è stata presa la decisione.