Mondiale per Club 2025, Collina: "Gli arbitri saranno pronti, le bodycam offriranno un punto di vista nuovo"

"Siamo quasi alla fine della strada per il Mondiale per Club 2025 - ha proseguito Collina - Abbiamo già fatto un sacco di lavoro. Abbiamo seguito e monitorato i nostri arbitri e cerchiamo di fornire loro tutto il sostegno di cui possono avere bisogno. Il nostro obiettivo è quello di avere la FIFA 'Team One' al meglio della loro condizione quando tra due mesi comincerà la competizione.È la prima volta in assoluto che i migliori club da ogni angolo del mondo competono, è una responsabilità extra per noi, per l'arbitraggio, perché vogliamo avere i nostri arbitri pronti nelle migliori condizioni quando inizierà la competizione. Siamo consapevoli che un arbitraggio di alto livello è fondamentale per il successo di una competizione".